В отдаленном микрорайоне Нового Уренгоя завершается строительство бассейна

Фото: Правительство ЯНАО

В Коротчаево завершается строительство бассейна. Сейчас на объекте проводятся пусконаладочные работы, испытания оборудования и внутренняя отделка помещений. Общестроительные работы и благоустройство полностью выполнены. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

- Оборудование водоподготовки испытано, сейчас проводится проверка систем видеонаблюдения и пожарной сигнализации. В августе строительные работы будут завершены, - рассказал начальник отдела технадзора в Новом Уренгое «Дирекции капитального строительства и инвестиций ЯНАО» Александр Нефедов.

Кроме самого бассейна в трехэтажном здании размещены спортивные залы, зимний сад, буфет, вспомогательные и административные помещения. Кстати, здание построено рядом со школой и соединено с ней теплым переходом.

В течение дня здесь суммарно смогут заниматься более 350 жителей Коротчаево и Лимбяяхи.

В первоначальном проекте предполагалось использование финского лифтового оборудования. Но, в рамках импортозамещения, оборудование заменено на российское. Это нисколько не помешало завершению строительных работ и приближающейся сдаче объекта.