В Пуровском районе горят 22 гектара леса Фото: Вера Зенина

На Ямале вновь разбушевались природные пожары. Как рассказали в пресс-службе регионального департамента природных ресурсов и экологии, на 28 июля зафиксировано три возгорания на общей площади 22 гектара, все они в Пуровском районе.

- В тушении задействован 31 человек со специальным снаряжением, - прокомментировали в ведомстве.

Всего с начала пожароопасного сезона на территории автономного округа зарегистрировано 287 природных пожаров на общей площади 7 341,46 гектара. Кстати, за аналогичный период прошлого года на территории Ямала произошло 54 возгорания на площади 532,52 гектара.

В случае обнаружения лесного пожара следует звонить на телефон Региональной диспетчерской службы лесного хозяйства: 8(34922) 5-28-27. Также сообщить о возгорании можно на прямую линию лесной охраны: 8-800-100-94-00 (звонок бесплатный).