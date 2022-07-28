Молодые тазовчане, обвиняемые в серии жестоких грабежей, отправятся в колонию на несколько лет Фото: Ольга Крыльцова

В Новом Уренгое осудили двух жителей Тазовского района, обвиняемых в грабежах и разбое. Как рассказали в пресс-службе регионального следкома, на момент преступлений один из них был несовершеннолетний.

- Утановлено, что в ноябре 2020 года 19-летний тазовчанин убедил 17-летнего юношу поучаствовать в ряде грабежей. Зная о том, что у их односельчан - студентов колледжа, проживающих в общежитии Нового Уренгоя, имеются деньги, молодые люди отправились в город и, под угрозой насилия, забрали у них всю сумму и мобильные телефоны. Позже злоумышленники еще раз провернули данную схему, - рассказали в ведомстве.

Затем, в апреле 2021 года, подозреваемые вновь приехали к общежитию и, угрожая насилием, вывезли четырех потерпевших в район лыжной базы. Там они снова забрали у парней деньги и мобильный телефон.

В итоге суд приговорил 19-летнего юношу к 5 годам и 6 месяцам лишения свободы, а его подельника - к 4 годам и 6 месяцам. Отбывать наказание они будут в колонии общего режима.