На территории этнокомплекса в Горнокнязевске появился устойчивый интернет

Фото: МТС

В природно-этнографическом комплексе поселка Горнокнязевск появилась связь стандарта LTE, сообщили в компании МТС. Это позволит местным жителям и туристам полноценно пользоваться современными цифровыми сервисами, решать повседневные вопросы и делиться впечатлениями с отдыха.

- Мы наблюдаем растущий интерес к внутреннему туризму, поэтому продолжаем создавать комфортную цифровую среду для всех путешественников, кто приезжает на Ямал. Нам важно обеспечить абонентов связью, в какой бы удаленной локации они не находились. С помощью анализа больших данных мы можем выявлять основные точки притяжения туристов, сформировать портрет аудитории, адаптировать под ее интересы экскурсионные программы. Все это поможет более эффективно развивать объекты туристической инфраструктуры на территории округа, - рассказал директор филиала МТС в ЯНАО Сергей Найденков.

Фото: МТС

В итоге дооборудование базовой станции позволило увеличить скорость мобильного интернета в три раза - до 100 Мбит/с. Сеть четвертого поколения охватывает весь периметр музейного комплекса под открытым небом, а также территорию старейшего поселка на Полярном Урале.

Благодаря обновленной сети связи МТС любители этнотуризма смогут вызывать такси через мобильные приложения, публиковать в мессенджерах фотографии и видео с дегустациями национальных блюд, примеркой традиционных нарядов ненцев и хантов. Также гости получат возможность вести прямые репортажи с мастер-классов и праздников, на которых они, например, могут изготовить национальную куклу акань или попробовать установить жилище коренных народов Севера.

Фото: МТС

- Природно-этнографический комплекс в Горнокнязевске - одна из визитных карточек округа, интерес к которому растет с каждым годом. Тысячи людей, которые посещают столицу округа из центральной, западносибирской и восточной части России едут к нам, чтобы окунуться в удивительную национальную культуру края, познакомиться с историей хантыйских князей, а зимой - посетить резиденцию Ямал-Ирия - местного Деда Мороза. И мы очень рады, что благодаря компании МТС наши гости смогут чаще рассказывать в Интернете о местных традициях и обрядах, активней популяризируя историю народов Севера, - поделился директор комплекса Александр Кулиш.