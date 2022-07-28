Фото: личная страница Алексея Титовского в соцсети

В Салехарде началась реконструкция лыжного комплекса. Как сообщил глава города Алексей Титовский, в здании базы отремонтируют пол, стены, укрепят основание, восстановят утеплитель. Также запланированы работы по обновлению кровли, чердачного помещения и фасада.

- Реконструкция - масштабная. Она будет проводиться в течение этого и следующего годов. А ребятишки из спортивных школ пока позанимаются в новом здании лыжной базы, - сказал градоначальник.

Кроме того, будет установлен спортивный инвентарь: гимнастические брусья, шведские стенки, обустроена беговая дорожка и зона воркаута.

Произойдут изменения и на самой трассе. На участке протяженность в километр обновится освещение, а на участке длинной в три километра впервые установят фонари, по всей протяженности трассы добавят звуковое сопровождение.

Для удобства отдыхающих обустроят парковку для автомобилей на 122 места.