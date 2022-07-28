Фото: личная страница Елены Молдован в соцсети

В Муравленко началась приемка школ и детских садов к началу учебного года. Глава города Елена Молдован также побывала на нескольких объектах, чтобы проверить, как руководители выполнили поставленные задачи.

- Приоритет - неукоснительное обеспечение условий безопасного пребывания детей, - подчеркнула градоначальница.

На воротах детских садов установили электроприводы и магнитные замки, а на входах - видеодомофоны и организовали посты охраны.

- Выполнили требования Роспотребнадзора - усилили пожарную безопасность. К примеру, фасад Центра технического творчества обработали огнезащитным материалом. В некоторых учреждениях заменили пожарную сигнализацию, - рассказывает Елена Молдован.

Во всех зданиях завершены текущие и косметические ремонты, обновлено технологическое оборудование - это посудомоечные машины и сушильные камеры, холодильники, электроприборы.

Также глава города рассказала о капремонте детского сада «Сказка». Согласно проекту, в нем появятся спортивная, этонокультурная и интеллектуальная игровые зоны, музей деревянных скульптур, площадки «Птичий дворик», «Ботаникус» и «Автогородок». По периметру установят двухметровое ограждение и систему видеонаблюдения, а саму территорию будут освещать более 160 светильников.