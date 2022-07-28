Глава Лабытнанги проведет прямой эфир с горожанами о строительстве жилья после возмущений в соцсетях

Фото: личная страница Марины Тресковой в соцсети

Глава Лабытнанги Марина Трескова пообещала провести прямой эфир с жителями о перспективах строительства жилья. Решение об этом градоначальница приняла после взволнованного поста в соцсетях о вырубке леса, на месте которого должны появиться дома и соцобъекты. В комментариях многие были возмущены данным фактом и не согласились с решением властей.

- Земляки, регулярно просматриваю ваши посты и комментарии в соцсетях. Вижу, какие вопросы волнуют жителей. Один из наиболее острых - строительство жилья и расселение аварийных домов. При этом все понимают, чтобы строить дома с игровыми площадками, просторными парковками и удобными проездами нужна свободная земля. Под жилую застройку определены участки в центре и в самых разных районах города, - сказала Марина Трескова.

Сейчас в Лабытнанги 230 аварийных домов, в которых проживают более 4 тысяч человек. Они расположены на улицах Геологов, Мира, Ленина, Деповская, Ямальская, пер. Таежный и другие.

- Поручила подготовить презентацию о перспективах строительства жилья. В начале следующей недели планирую выйти в прямой эфир. Подробно расскажу, в каком месте, какой дом, в какие сроки тот или иной застройщик планирует возвести, - добавила градоначальница.