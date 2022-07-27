Ямальские археологи обнаружили уникальные артефакты в Шурышкарском районе

Фото: Правительство ЯНАО

Археологи Научного центра изучения Арктики обнаружили уникальные артефакты на поселении Товыгорт, расположенного в бассейне реки Горная Обь Шурышкарского района.

С 20 июня по 20 июля участники экспедиции сделали два раскопа общей площадью 72 квадратных метра. В первом они нашли несколько фрагментов орнаментированной керамической посуды начала I тысячелетия нашей эры и обломок ретушированного каменного орудия более раннего времени - эпохи бронзы или старше.

Второй раскоп оказался более информативным. Под слоем дерна залегало большое количество обломков керамической посуды начала I тысячелетия нашей эры. Еще глубже - остатки большого кострища, в его заполнении оказались десятки разбитых керамических горшков. Среди простых круглодонных изделий были и специфические для древних обитателей севера керамические сосуды на поддонах.

Фото: Правительство ЯНАО

Также на памятнике найдено много роговых заготовок и щепы, оставшейся после косторезной работы. Очевидно, что здесь изготавливались различные предметы из кости и рога: проколки, шилья, наконечники стрел разных форм и размеров, концевые накладки деревянных луков, рукояти ножей, роговые клинья, скребки для выделки шкур и другие предметы из повседневного обихода древних охотников.

Неожиданной находкой стали скопления из десятка пластин, представляющих наборы панциря древних воинов. На поверхности этих изделий видны следы износа, что свидетельствует об их использовании в комплекте доспеха.

- Прежде такие вещи в нашем регионе находили лишь на памятнике Усть-Полуй, еще они встречались небольшими группами на паре других объектов близкого времени. Не исключено, что Товыгорт был пунктом регулярных встреч древнего населения ближайшей округи, возможно, на протяжении двух-трех столетий или дольше, - предположил руководитель экспедиции, старший научный сотрудник сектора истории и археологии Научного центра изучения Арктики Андрей Гусев.

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