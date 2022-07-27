В Ноябрьске и Новом Уренгое легковушки снесли двух пешеходов

Фото: Госавтоинспекция ЯНАО

На ямальских дорогах вновь пострадали люди. Как сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции, оба ДТП произошли 26 июля на нерегулируемых пешеходных переходах.

Так, первое происшествие случилось в 11:00 на ул. Магистральная в Новом Уренгое. Там водитель «Форда» наехал на пешехода, который переходил проезжую часть по «зебре». В результате этого потерпевшего госпитализировали в больницу.

Фото: Госавтоинспекция ЯНАО

Второй инцидент произошел в 22:05 на ул. 60 лет СССР в Ноябрьске. Водитель автомобиля «ВАЗ» также наехал на пешехода, который пересекал дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пострадавшего доставили в медучреждение.

Всего за прошедшие сутки на Ямале произошло 11 аварий, а с начала года - 2 693, в которых 10 человек погибли и 166 получил травмы, в том числе 24 ребенка.