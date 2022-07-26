К отопительному сезону в Лабытнанги отремонтируют сразу 17 котельных

Фото: личная страница Марины Тресковой в соцсети

В Лабытнанги продолжается подготовка к отопительному сезону. Как сообщила глава муниципалитета Марина Трескова, ОАО «Тепло-Энергетик», МПП ЖКХ «Ямал» и АО «Харп-Энерго-ГАЗ» подготовят к осени 17 котельных, одновременно ведется ремонт на сетях теплоснабжения и водоснабжения.

- Например, «Тепло-Энергетик» отремонтирует 2,2 километра магистральных сетей водоснабжения и 1,7 километра тепловых сетей. Для города это очень важно - повышается надежность, качество поставляемых ресурсов, - отметила Марина Трескова.

За подготовку жилых домов к зиме отвечают управляющие компании. Повсеместно ведутся работы по промывке внутридомовых систем теплоснабжения - это порядка 60% от всех запланированных работ.

Также напоминаем, что в городе полным ходом идет реконструкция канализационно-очистных сооружений. Уже в этом году планируется возвести технологический блок, чтобы далее приступить к монтажу и наладке работы систем очистки стоков. С учетом пуско-наладки комплекс будет готов весной 2024 года.