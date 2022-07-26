В Приуральском районе открылась первая кофейня

Фото: личная страница Ивана Сакала в соцсети

В Приуральском районе заработала первая кофейня под названием «Nord coffee». Об этом сообщил глава муниципалитета Иван Сакал в своих соцсетях

Открыл маленькое, но уютное заведение индивидуальный предприниматель Максим Макаров. Он уже давно загорелся данной идеей и мало-помалу начал воплощать мечту в реальность: построил павильон своими силами и обучил двух бариста специфике работы.

Фото: личная страница Ивана Сакала в соцсети

Для покупателей будет действовать программа лояльности: накопительная карта с 20% скидкой. Баллами можно будет оплатить до 100% стоимости покупки.

Кстати, Максим планирует присоединится к акции «Чистый Ямал - сохраним вместе». В ее рамках тот, кто придет в кофейню за любимым напитком со своим стаканом, получить скидку. Инициаторами проведения акции выступили волонтеры регионального проекта «Будущее Арктики».

Помимо разнообразных кофейных напитков в продаже имеются выпечка и десерты.