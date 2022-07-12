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Происшествия12 июля 2022 1:51

Погода на Ямале на 12 июля 2022 года: переменная облачность

Ветер умеренный
Марина Прохорова
Погода на Ямале на 12 июля

Погода на Ямале на 12 июля

Фото: Вера Зенина

Во вторник, 12 июля, по данным регионального МЧС, на Ямале ожидается переменная облачность, днем местами кратковременный дождь. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный 7-12 м/с, местами порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью +6...+11 градусов, днем +14...+19, местами до +24 градусов.

В Салехарде переменная облачность, вечером - дождь. Температура ночью +12 градусов, днем +18. Ветер 2-3 м/с.

Посмотреть подробный прогноз погоды по районам можно ниже:

Фото: МЧС России по ЯНАО

Фото: МЧС России по ЯНАО