Глава Лабытнанги отчиталась о ходе ремонта площади Победы

Фото: личная страница Марины Тресковой в соцсети

Глава Лабытнанги Марина Трескова отчиталась о ходе ремонта площади Победы. Напоминаем, что это одна из инициатив, выдвинутых на голосование в рамках проекта «Формирования комфортной городской среды», которую поддержали 1 286 человек.

- Подрядчик работает в соответствии с графиком. Завершен демонтаж, ведется подготовка основания для укладки тротуарной плитки. Впереди - установка мемориального комплекса. Сейчас строители приступили к монтажу арматурных каркасов, - рассказала градоначальница.

Срок сдачи объекта - конец сентября. Но уже ко Дню города площадь преобразится и приобретет новый облик.

Кроме того, будет газифицирован Монумент Славы. Вечный огонь будет постоянно напоминать жителям о подвиге лабытнангцев, советских людей, отдавших жизни ради Победы.

Кстати, первый Монумент Славы был установлен в городе в 1985 году, в честь 40-летия Великой Победы. А в 2005 году появились стела и памятники с именами погибших на фронте земляков. Свое официальное название площадь Победы получила в 2010 году.