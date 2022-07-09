Этнокомплекс и велодорожки: глава Ноябрьска отчитался о ходе работ в главном городском парке

Фото: личная страница Алексея Романова в соцсети

Глава Ноябрьска Алексей Романов отчитался о ходе работ в главном городском парке. Напоминаем, что сейчас там реализуется третий этап развития территории: создаются этнографический комплекс, транзитные связи и сеть велодорожек, делается освещение.

- Прошел по всем точкам, посмотрел, чем занимаются строители. Подрядчик - компания «Макс-Гарант». Рабочие выравнивают уклоны пешеходных дорожек, устанавливают бордюры, производят щебеночную подготовку, укладывают дорожки тротуарной плиткой. В этнокомплексе приступили к бетонированию площадок для МАФов, делают основания для устройства специальных пешеходных дорожек, устанавливают подпорные стены, - рассказал градоначальник.

Фото: личная страница Алексея Романова в соцсети

Также Алексей Романов обсудил с архитектором Андреем Ключником обустройство волейбольной площадки возле стадиона «Ноябрьск» - в парке собираются развивать спортивную зону.

- Благодарю свою команду, коллеги плотно взаимодействуют с подрядчиком. Осенью ноябряне смогут оценить преобразования, - подытожил градоначальник.