Фото: Правительство ЯНАО

В День семьи, любви и верности на Ямале наградят самые крепкие пары, проживающие вместе более 25 лет и достойно воспитавшие детей - они получат медаль «За любовь и верность». Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Большинство из этих семей живут в Новом Уренгое, Ноябрьске, Салехарде, Надымском и Пуровском районах.

Также в этот день по инициативе эковолонтеров проекта «Будущее Арктики» во всех муниципальных образованиях региона пройдет акция по посадке деревьев и цветов «Аллея семьи». Ее участниками станут как молодожены, так и супружеские пары со стажем.

- Очень символично в День семьи, любви и верности для людей, создающих семью, создать и окружающее пространство - посадить цветы или деревья. Для уже созданных семей - выйти с детьми на экологическую акцию. Чем чище будет пространство вокруг нас, тем проще и дружелюбнее нам будет жить в этом мире, - сказал куратор проекта «Будущее Арктики» Владимир Пушкарев.

Также жителей и гостей региона ждет праздничная программа. Так, в Салехарде проведут подвижные игры, состязания и танцевальный флешмоб. А в Губкинском впервые состоится открытый семейный фестиваль «Парад невест», где девушки примут участие в дефиле свадебных платьев, фотосессии и других мероприятиях.

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