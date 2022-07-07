В Сюнай-Сале строят три дома для переселенцев из аварийного жилья Фото: Ольга Крыльцова

В селе Сюнай-Сале началось строительство трех домов, предназначенных для переселенцев из ветхого жилья. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, общая площадь стройки - более 700 квадратных метров.

Для строительства первого дома уже произвели отсыпку и забили 39 свай. Следующим этапом станет устройство ростверка, укладка плит и возведение стен. Завершить работы планируют в четвертом квартале 2022 года.

Известно, что дома рассчитаны на 12 квартир (однокомнатные и двухкомнатные). Все они сдаются с отделкой и полностью готовы к проживанию.

Строительство домов для жителей аварийного фонда ведется и в других отдаленных поселениях Ямальского района. В Мысе Каменном в этом году сдадут трехэтажный дом на 12 квартир и четырехэтажку на 32 квартиры. В Яр-Сале к концу года сдадут два дома по улицам Сэроко Худи на 36 квартир и по улице Советской на 29 квартир.

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