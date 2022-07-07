Коронавирус на Ямале, последние новости на 7 июля 2022 года: заразились 4 человека

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Вера Зенина

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 4 человека. С начала периода количество заболевших достигло 137 303.

В больницы региона госпитализировано 0 человек, скончались - также 0. Всего с начала пандемии умерли 1 042 ямальца.

В России выявлено 3 359 человек с COVID-19, госпитализировано - 1 272. Всего в стране зарегистрировано 18 451 810 случаев. Излечились от коронавируса 3 178 человек, скончались - 52.

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