На Ямале осудят мужчину, изнасиловавшего 16-летнюю девушку двадцать лет назад

На Ямале осудят мужчину, изнасиловавшего 16-летнюю девушку двадцать лет Фото: Ольга Крыльцова

На Ямале осудят мужчину, изнасиловавшего 16-летнюю девушку двадцать лет. Как сообщили в пресс-службе регионального следкома, преступление произошло в июле 2002 года в поселке Уренгой, когда компания молодых людей 20-23 лет, среди которых находился обвиняемый, распивала алкоголь в одной из квартир.

- Воспользовавшись тем, что находящаяся в квартире 16-летняя девушка, употребив по их настоянию алкоголь, опьянела, они избили и изнасиловали ее. В результате собранных по делу доказательств в 2003 году был осужден на четыре года один из участников преступления. В отношении остальных лиц, скрывшихся от правосудия, материалы уголовного дела выделили в отдельное производство, - прокомментировали в ведомстве.

Установить местонахождение одного одного из злоумышленников удалось в мае 2022 года. В ходе допроса он не признался в изнасиловании несовершеннолетней и всячески отрицал вину. Однако версия о непричастности мужчины к преступлению была опровергнута собранными доказательствами и самой потерпевшей во время очной ставки.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для дальнейшего рассмотрения.

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