Глава Надымского района лично контролирует качество ремонта дорог

Фото: администрация Надымского района

В Надыме продолжается ремонт дорог. Как сообщили в пресс-службе районной администрации, работы ведутся на нескольких участках и находятся на личном контроле главы Дмитрия Жаромских.

Так, сотрудники подрядной организации уже установили новые бортовые камни, а также приступили к укладке асфальтобетонного покрытия на участке от магазина «Мясной рай» до детского сада «Буратино».

На проезде от улицы Топчева до ПСО-35 полностью демонтированы старые плиты и уложены новые на подготовленный грунт. Сейчас работники укрепляют обочины и готовятся к укладке асфальта.

Подготовлено основание для новых железобетонных плит на проезде от улицы Южной до Сенькина.

На улице Полярной ведется подготовка к организации специального кармана для подъезда автобусов к остановке, устанавливаются новые бордюры.

Демонтаж старых плит и разработка грунта ведутся на проезде от улицы Таежной до Полярной.

Напоминаем, что всего в этом году на Ямале отремонтируют 173 километра дорог, из которых 21 километр - в рамках нацпроекта.

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