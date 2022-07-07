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Общество7 июля 2022 7:28

Ремонт тротуаров и парковки: глава Салехарда отчитался о ходе работ по благоустройству

Они завершатся к концу лета
Марина Прохорова
Фото: личная страница Алексея Титовского в соцсети

Фото: личная страница Алексея Титовского в соцсети

В Салехарде продолжаются активные работы по благоустройству, которые, по словам главы города Алексея Титовского, завершатся до конца лета.

Так, на городском кладбище проложены водоотводные лотки и началась асфальтирование проездов протяженностью 1,25 километра.

Стартовало обустройство парковок в районе гостиницы «Арктика», у школ №1 и №6 - ведется подготовка основания под укладку асфальтобетонного покрытия.

Продолжается ремонт тротуара по ул. Республики и обновление дорожного полотна по ул. Титова - устанавливаются бортовые камни, после будет положено асфальтовое покрытие.

Подрядная организация подготовила основание под детскую игровую зону у центра «Геолог», а также свайное поле под закрытый хоккейный корт. Обустраивается участок под спортивную площадку и кроссфит.

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