Ремонт тротуаров и парковки: глава Салехарда отчитался о ходе работ по благоустройству

Фото: личная страница Алексея Титовского в соцсети
В Салехарде продолжаются активные работы по благоустройству, которые, по словам главы города Алексея Титовского, завершатся до конца лета.
Так, на городском кладбище проложены водоотводные лотки и началась асфальтирование проездов протяженностью 1,25 километра.
Стартовало обустройство парковок в районе гостиницы «Арктика», у школ №1 и №6 - ведется подготовка основания под укладку асфальтобетонного покрытия.
Продолжается ремонт тротуара по ул. Республики и обновление дорожного полотна по ул. Титова - устанавливаются бортовые камни, после будет положено асфальтовое покрытие.
Подрядная организация подготовила основание под детскую игровую зону у центра «Геолог», а также свайное поле под закрытый хоккейный корт. Обустраивается участок под спортивную площадку и кроссфит.
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