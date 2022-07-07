Салехардец, вновь севший пьяным за руль, отправится в колонию на полгода Фото: Ольга Крыльцова

В Салехарде вынесли приговор местному жителю, который в очередной раз сель пьяным за руль. Как сообщили в пресс-службе местной прокуратуры, инцидент произошел в апреле текущего года. Тогда автомобиль с горожанином остановили сотрудники ГИБДД, а после - отстранили мужчину от управления.

- Ранее гражданин уже привлекался к уголовной ответственности за подобное преступление, суд приговорил его к обязательным работам. Однако северянин так и не сделал должных и в период непогашенной и не снятой судимости вновь сел за руль в алкогольном опьянении, - прокомментировали в ведомстве.

В итоге суд признал салехардца виновным, отправив его на 6 месяцев и 20 дней в исправительную колонию общего режима. Кроме того, мужчину лишили водительских прав на четыре года.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал, странички «ВКонтакте» и «Одноклассники» и узнавайте самые последние новости.