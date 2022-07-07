Житель Пангод, случайно устроивший пожар, в котором погиб человек, отправится в колонию

Фото: СУ СКР по ЯНАО

В Надыме осудили 38-летнего жителя поселка Пангоды, из-за халатности которого погиб его знакомый. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следкома.

- Установлено, что 23 ноября 2021 года обвиняемый совершил непредумышленный поджог, бросив окурок в кучу мусора рядом с квартирой 50-летнего погибшего мужчины. Последний скончался от острого отравления окисью углерода, - уточнили в ведомстве.

Фото: СУ СКР по ЯНАО

В итоге суд признал северянина виновным по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) и назначил ему наказание в виде шести месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» писала о том, что три человека погибли в страшном пожаре, произошедшем на территории вагон-городка Новозаполярного нефтегазоконденсатного месторождения.

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