В Салехарде чиновники и общественники проверили ремонт дорог

Фото: администрация Салехарда

Представители «Салехардской дирекции единого заказчика», Общероссийского народного фронта, окружного департамента транспорта и дорожного хозяйства проверили, как продвигается ремонт дорог окружной столицы в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Таких объектов в Салехарде три: улицы Чупрова, Геологов и Патрикеева - всего 1,8 километра.

- В этом году погода позволила нам приступить к работам раньше обычного. Как вы видите, три улицы практически готовы: уложен новый асфальт, устроены тротуары, заменены бордюры, на Чупрова уже нанесена разметка, - рассказал глава дирекции Степан Федченко.

Фото: администрация Салехарда

Напоминаем, что ремонтируемые улицы находятся в отдаленных районах и имеют важное значение для горожан. В частности, ремонт улицы Чупрова проводился по просьбам жителей микрорайона Комбинат.

- Важность этих объектов подтверждают и сами жители. Поэтому количество таких рейдов будет только увеличиваться. К обследованным сегодня объектам у нас есть незначительные замечания. Они касаются устройства газонов и бордюров. Надеемся, что к окончательной приемке подрядчик их устранит, - прокомментировал результаты рейда член регионального штаба ОНФ Иван Новицкий.

В свою очередь Степан Федченко отметил, что подрядчик устранит замечания, выявленные общественниками.

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