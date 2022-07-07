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Общество7 июля 2022 3:11

На Ямале заработал общественный штаб по наблюдению за выборами

Они пройдут 11 сентября
Марина Прохорова
Фото: Избирком ЯНАО

Фото: Избирком ЯНАО

На Ямале начал работу Общественный штаб по независимому наблюдению за ходом выборов, которые пройдут 11 сентября 2022 года. Об этом сообщили в пресс-службе регионального избиркома.

- В состав штаба вошли члены региональной и муниципальных общественных палат, политологи, юристы, журналисты и лидеры общественного мнения автономного округа, - прокомментировали в комиссии

Задача штаба - осуществление мониторинга за соблюдением прав граждан в период подготовки и проведения выборов.

В ближайшее время окружная общественная палата приступит к формированию корпуса независимых наблюдателей и их обучению.

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