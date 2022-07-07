Ноябрьский Дворец молодежи превратится в арт-резиденцию

Фото: личная страница Алексея Романова в соцсети

Глава Ноябрьска Алексей Романов проверил ход ремонта в здании арт-резиденции «Миксер» (ранее Дворец молодежи). Об этом он рассказал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

- Арт-пространство будет максимально наполнено. На первом этаже здания расположатся: универсальный зал, кафе, площадка для мастер-классов, детский мультимедиа-центр, художественные мастерские и многое другое. На втором - фотостудия и видеостудия, паркетный зал для небольших мероприятий, гримерные, швейная мастерская и звуковая студия, - отметил градоначальник.

На данный момент подрядчик уже укрепил фундамент, демонтировал пол и сделал перепланировку. На очереди - утепление фасада и отделка стен здания.

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