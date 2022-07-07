За два года в Лабытнанги проложили 20 километров инженерных сетей

Фото: личная страница Марины Тресковой в соцсети

В Лабытнанги ведется активное строительство инженерных сетей. По словам главы города Марины Тресковой, только за два года было проложено 20 километров коммуникаций и построены две котельные.

- Цель одна - обеспечить территории перспективной застройки и необходимыми ресурсами, - отметила она.

К примеру, в районе улиц Первомайская - Студенческая строится пятиэтажка на 88 квартир, сдача которой запланирована в следующем году. Чтобы не задерживать процесс, в районе уже начали прокладывать 1,7 километра сетей теплоснабжения, водоснабжения и канализации. Работы завершатся осенью.

Обеспечивают коммуникациями и микрорайон Орбита. К теплу подключат строящуюся школу и территорию индивидуальной жилищной застройки в районе улицы Студенческая.

Кроме того, готовится территория под строительство котельной в районе улицы Автострадная. Далее - забивка свай и монтаж каркаса здания.

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