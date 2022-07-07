Погода на Ямале на 7 июля 2022 года: становится жарко

Погода на Ямале Фото: Вера Зенина

В четверг, 7 июля, по данным регионального МЧС, на Ямале ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, ночью и утром в отдельных районах туман, ветер северо-восточный с переходом на юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +8...+13 градусов, днем +22...+27, местами до +17 градусов.

В Салехарде малооблачно. Температура ночью +12 градусов, днем +27. Ветер 5-6 м/с.

Посмотреть подробный прогноз погоды по районам можно ниже:

Фото: МЧС России по ЯНАО

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