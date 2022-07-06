В Надымской ЦРБ срок прохождения углубленной диспансеризации сократился до одного дня

Фото: департамент здравоохранения ЯНАО

В больнице Надыма разработали универсальную систему маршрутизации для прохождения углубленной диспансеризации перенесших коронавирус. Как сообщили в региональном департаменте здравоохранения, теперь жители района могут пройти обследование в течение одного дня.

До 10:00 пациент может сдать в поликлинике необходимые анализы. Затем в отделении профилактики заполняется согласие на обследование и анкета, проводится доврачебное консультирование, выдаются направления на исследования и талон на прием к терапевту, после чего пациент направляется на обследование.

С 16:00 до 19:00 часов пациенты получают результаты анализов и повторно посещают врача-терапевта для профилактической консультации.

- Мы провели анализ прохождения всех этапов углубленной диспансеризации. На основе выявленных алгоритмов создали универсальную схему маршрутизации, следуя которой пациент экономит свое время и, соответственно, повышается эффективность работы всего профилактического блока, - рассказала заведующая отделением медицинской профилактики Надымской районной больницы Надежда Скоробогатова.

С начала года диспансеризацию в районе прошли порядка 45 тысяч человек, из них 7 тысяч человек - углубленную.

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