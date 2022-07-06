Фасады домов Нового Уренгоя украсят яркие муралы

Фото: личная страница Андрея Воронова в соцсети

В скором времени фасады нескольких домов Нового Уренгоя станут настоящими арт-объектами - их украсят муралы. Об этом рассказал глава города Андрей Воронов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Определены победители первого окружного фестиваля уличного дизайна YAM(ural)AL. Голосование было размещено на платформе «Решай» портала «Живем на Севере». Спасибо всем за участие. Выбор был трудным, все работы достойные», - написал он.

Рассказываем, где скоро можно будет сделать красивый снимок:

- ул. Юбилейная, д.1 - «Открывая Арктику»;

- мкр. Восточный, 4/2 - «Взгляд в будущее»;

- ул. Железнодорожная, д.28Б - «Россия. Родина. Ямал».

Еще два мурала (вне конкурса) появятся в Коротчаево, а район Лимбяяха украсит интерактивная инсталляция.

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