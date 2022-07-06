Волонтеры «РН-Пурнефтегаза» во время субботника убрали рекордную по площади территорию

Фото: «РН-Пурнефтегаз»

Волонтеры «РН-Пурнефтегаза» инициировали акцию «Чистые берега реки Пякупур» в Губкинском (Ямало-Ненецкий автономный округ). Более 150 работников предприятия вместе с горожанами очистили рекордную по площади территорию свыше 40 гектаров - всю береговую линию в черте города и прилегающий лесопарк. Активисты собрали более тонны мусора, из которого отсортировали пластик, металл и стекло и направили на переработку.

Фото: «РН-Пурнефтегаз»

Коллектив «РН-Пурнефтегаза» имеет большой опыт организации экологических мероприятий. Сотрудники предприятия ежегодно участвуют в высадке зелёных насаждений, уборке лесных и общественных территорий Губкинского, очистке рек и родников Пуровского района ЯНАО, восполнению водных биоресурсов. Кроме того, нефтяники на регулярной основе проводят для школьников экологические уроки.

Сохранение окружающей среды для будущих поколений – неотъемлемая часть корпоративной культуры НК «Роснефть». Компания и её дочерние предприятия ежегодно принимают участие в акциях по сохранению и восстановлению водных объектов, а также рациональному использованию водных ресурсов.