Коронавирус на Ямале, последние новости на 6 июля 2022 года: заразились 5 человек

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Вера Зенина

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 5 человек. С начала периода количество заболевших достигло 137 299.

В больницы региона госпитализировано 2 человека, скончались - 0. Всего с начала пандемии умерли 1 042 ямальца.

В России выявлено 3 150 человек с COVID-19, госпитализировано - 1 278. Всего в стране зарегистрирован 18 448 451 случай. Излечились от коронавируса 3 437 человек, скончались - 44.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал, странички «ВКонтакте» и «Одноклассники» и узнавайте самые последние новости.