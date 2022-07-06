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Здоровье6 июля 2022 9:10

Коронавирус на Ямале, последние новости на 6 июля 2022 года: заразились 5 человек

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе на Ямале на 6 июля 2022 года
Марина Прохорова
Последние новости о коронавирусе на Ямале

Последние новости о коронавирусе на Ямале

Фото: Вера Зенина

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 5 человек. С начала периода количество заболевших достигло 137 299.

В больницы региона госпитализировано 2 человека, скончались - 0. Всего с начала пандемии умерли 1 042 ямальца.

В России выявлено 3 150 человек с COVID-19, госпитализировано - 1 278. Всего в стране зарегистрирован 18 448 451 случай. Излечились от коронавируса 3 437 человек, скончались - 44.

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