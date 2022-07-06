Фото: Правительство ЯНАО

На Ямале в четвертый раз выпустили в дикую природу белых журавлей (стерхов). Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, сейчас птицы обитают в Куноватском заказнике, расположенном на юго-востоке Шурышкарского района.

В конце июня журавлей доставили в Салехард из Окского государственного биосферного заповедника Рязанской области, чтобы прикрепить к ним GSM-датчики для отслеживания путей будущей миграции и оценки успеха адаптации к естественной среде обитания, а затем - в Шурышкарский район. Там журавлей на несколько дней поселили во временном вольере - на болоте для адаптации к местной погоде и окружающей среде.

Кстати, у каждого стерха есть свое имя, данное ему сотрудниками Окского заповедника. Новых обитателей Куноватского заказника зовут Кума, Каин, Ларьяк и Логиш.

Добавим, что выпуск птиц осуществлен в рамках природоохранного исследовательского проекта по восстановлению численности западносибирской популяции краснокнижных белых журавлей.

- В рамках проекта проводится широкая кампания по опросу местных жителей, охотников, рыбаков и оленеводов о встречах стерхов на территории Ямала и в других регионах на путях его миграционного полета. Так, по сообщению местного жителя Шурышкарского района, 10 мая 2022 года он наблюдал пару летящих стерхов в Куноватском заказнике, - рассказал координатор проекта, заместитель начальника отдела управления науки регионального департамента внешних связей Дмитрий Замятин.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал, странички «ВКонтакте» и «Одноклассники» и узнавайте самые последние новости.