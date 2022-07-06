При планировке помещений новой школы в Тарко-Сале учтут пожелания учеников и родителей

Фото: личная страница Антона Колодина в соцсети

В таркосалинском микрорайоне «Южный» продолжается строительство новой школы. По словам главы муниципалитета Антона Колодина, необходимого материала достаточно, а сами работы идут по графику.

- Работали с коллегами на объекте, обсуждали варианты и решения. В новой школе мы должны создать интересные и полезные многофункциональные пространства, основанные на предложениях школьников и их родителей. Варианты дизайнов будем рассматривать на проектных офисах, чтобы учесть как можно больше экспертных мнений, - отметил Антон Колодин.

Также напоминаем, что в «Южном» построят еще и детский сад. Всего в новый микрорайон будут входить шесть пятиэтажных домов, выполненных в форме буквы «П». В них предусмотрены одно-, двух- и трехкомнатные квартиры с современной планировкой.

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