В Приуральском районе осудили вахтовика, устроившего кровавую расправу над обидчиком в новогоднюю ночь Фото: Ольга Крыльцова

В Приуральском районе осудили 24-летнего вахтовика, который едва не зарезал коллегу в новогоднюю ночь. Как сообщили в пресс-службе регионального следкома, преступление произошло в жилом балке, расположенном на 106-м километре технологической дороги Обская-Бованенково.

- В ходе застолья между двумя вахтовиками возникла ссора. Обвиняемый, улучив момент, когда потерпевший повернулся к нему спиной, схватил нож и нанес ему не менее четырех ударов в голову и шею, - уточнили в ведомстве.

К счастью, потерпевшего удалось спасти. Прибывшие на помощь коллеги отбили мужчину у нападавшего и вызвали скорую помощь.

Что касается обвиняемого, то после содеянного он поспешил скрыться. Его задержали 26 января в Тюмени, а затем доставили в следственный отдел Приуральского района для выяснения всех обстоятельств преступления.

Сейчас злоумышленник находится под стражей, где дожидается судебного заседания по своему делу.

В итоге суд признал вахтовика виновным и назначил ему наказание в виде 7,5 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

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