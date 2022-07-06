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Происшествия6 июля 2022 7:19

В Ноябрьске подросток попробовал наркотики после уговоров взрослого приятеля и отправился бродить полуголым по улице

На мужчину завели уголовное дело
Марина Прохорова
Скриншот из видео

Скриншот из видео

В Ноябрьске возбудили уголовное дело в отношении местного жителя, обвиняемого по ч. 3 ст. 230 УК РФ (склонение к потреблению наркотических средств, совершенное в отношении несовершеннолетних). Об этом сообщили в пресс-службе регионального следкома.

- Установлено, что в мае 2022 года подозреваемый склонил к употреблению наркотиков 16-летнего знакомого, пришедшего к нему в гости. После употребления запрещенных веществ полураздетый подросток бесцельно бродил по улицам города, пока прохожие не обратили на него внимание. Далее парню вызвали скорую помощь, которая доставила его в больницу, - прокомментировали в ведомстве.

В ходе предварительного следствия стало известно, что подозреваемый также является фигурантом еще одного уголовного дела, возбужденного по ч. 3 ст. 30 п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере).

В настоящее время следствием устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

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