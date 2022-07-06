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Происшествия6 июля 2022 6:30

Жительница Лабытнанги лишилась более 500 тысяч рублей, поверив мошенникам

Возбуждено уголовное дело
Марина Прохорова
Жительница Лабытнанги лишилась более 500 тысяч рублей, поверив мошенникам

Жительница Лабытнанги лишилась более 500 тысяч рублей, поверив мошенникам

Фото: Вера Зенина

В полицию Лабытнанги обратилась 41-летняя местная жительница, ставшая жертвой мошенников. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, аферисты, позвонившие северянке, представились сотрудниками банка и правоохранительных органов. Введя женщину в заблуждение, они украли у нее более полумиллиона рублей.

- Установлено, что 1 июля потерпевшей позвонил незнакомец, представившийся сотрудником службы безопасности банка, который сообщил, что со счетов горожанки кто-то снимает деньги. Далее заявительнице позвонил якобы сотрудник полиции и сказал, что по факту случившегося возбуждено уголовное дело. И если она не будет помогать сотрудникам, то на нее тоже заведут дело, - прокомментировали в ведомстве.

В итоге женщина поверила злоумышленникам и перевела со своих счетов на указанные реквизиты 550 тысяч рублей.

Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

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