Жительница Лабытнанги лишилась более 500 тысяч рублей, поверив мошенникам Фото: Вера Зенина

В полицию Лабытнанги обратилась 41-летняя местная жительница, ставшая жертвой мошенников. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, аферисты, позвонившие северянке, представились сотрудниками банка и правоохранительных органов. Введя женщину в заблуждение, они украли у нее более полумиллиона рублей.

- Установлено, что 1 июля потерпевшей позвонил незнакомец, представившийся сотрудником службы безопасности банка, который сообщил, что со счетов горожанки кто-то снимает деньги. Далее заявительнице позвонил якобы сотрудник полиции и сказал, что по факту случившегося возбуждено уголовное дело. И если она не будет помогать сотрудникам, то на нее тоже заведут дело, - прокомментировали в ведомстве.

В итоге женщина поверила злоумышленникам и перевела со своих счетов на указанные реквизиты 550 тысяч рублей.

Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

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