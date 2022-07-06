В Тарко-Сале пройдут съемки знаменитой телепрограммы «Играй, гармонь!»

Фото: администрация Пуровского района

Жители Тарко-Сале могут стать участниками знаменитой телепрограммы «Играй, гармонь!», выходящей на «Первом канале». Информация об этом появилась на официальной странице администрации Пуровского района в соцсети «ВКонтакте».

«Впервые в Тарко-Сале пройдут сьемки знаменитой телепрограммы «Играй, гармонь!». Именно ты можешь засветиться на «Первом канале». Ждем талантливых любителей, исполнителей любого жанра и профессиональные коллективы в Детской школе искусств имени И.О. Дунаевского 1 сентября на прослушивание.

Подать заявку можно до 10 июля в любом учреждении культуры Пуровского района.

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