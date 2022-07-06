На Ямале 22 тысячи школьников из многодетных семей получат выплату к 1 сентября Фото: Вера Зенина

На Ямале 22 тысячи школьников из многодетных семей получат выплату к 1 сентября. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, она составляет 4 078 рублей и назначается через органы соцзащиты.

Кстати, с 2022 года внесено изменение в порядок предоставления поддержки. Право на выплату будет только у тех детей, которые обучаются на Ямале, а не за пределами региона. Нововведение не распространяется на школьников, которые учатся в другом субъекте страны на основании заключения, выданного ямальской психолого-медико-педагогической комиссией.

- Изменение связано с соблюдением принципов справедливости, адресности и нуждаемости при получении пособия, а также для поддержки детей, которые проживают непосредственно на Ямале, - сказала директор местного департамента социальной защиты населения Оксана Медынская.

Подать документы на получение выплаты можно через портал Госуслуги или многофункциональный центр. Также заявление можно направить в орган соцзащиты по месту жительства.

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