В Салехарде разыскивают 40-летнего Ивана Рублева, пропавшего месяц назад

Фото: УМВД России по ЯНАО

В Салехарде разыскивают 40-летнего Ивана Рублева, пропавшего почти месяц назад. По данным регионального УМВД, мужчина ушел из дома 9 июня и с тех пор о его местоположении ничего неизвестно.

Был одет: в двустороннюю куртку, одна из сторон которой красного цвета, вторая - черного цвета; кофта серого цвета с изображением оленей; джинсы синего цвета.

Приметы: славянской внешности; рост 180 сантиметров; волосы светлые и редкие по бокам; имеется борода; на левой руке татуировка с изображением луны, женщины и двух девочек; на животе большой шрам; прихрамывает на левую ногу после аварии.

При получении какой-либо информации о местонахождении мужчины необходимо сообщить в ОМВД России по Салехарду по телефонам: 89320946053, +7(34922) 3-53-93.

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