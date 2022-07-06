Ямал
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ямал
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ямал
+18°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество6 июля 2022 5:00

В Салехарде разыскивают 40-летнего Ивана Рублева, пропавшего месяц назад

Мужчина ушел из дома 9 июня и с тех пор о его местонахождении ничего неизвестно
Марина Прохорова
Фото: УМВД России по ЯНАО

Фото: УМВД России по ЯНАО

В Салехарде разыскивают 40-летнего Ивана Рублева, пропавшего почти месяц назад. По данным регионального УМВД, мужчина ушел из дома 9 июня и с тех пор о его местоположении ничего неизвестно.

Был одет: в двустороннюю куртку, одна из сторон которой красного цвета, вторая - черного цвета; кофта серого цвета с изображением оленей; джинсы синего цвета.

Приметы: славянской внешности; рост 180 сантиметров; волосы светлые и редкие по бокам; имеется борода; на левой руке татуировка с изображением луны, женщины и двух девочек; на животе большой шрам; прихрамывает на левую ногу после аварии.

При получении какой-либо информации о местонахождении мужчины необходимо сообщить в ОМВД России по Салехарду по телефонам: 89320946053, +7(34922) 3-53-93.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал, странички «ВКонтакте» и «Одноклассники» и узнавайте самые последние новости.