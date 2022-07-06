Тазовская прокуратура нашла в местной больницы просроченные лекарства Фото: Вера Зенина

Прокуратура Тазовского района обнаружила в аптечном киоске местной больницы просроченные лекарства. Как сообщили в пресс-службе ведомства, выявить нарушения удалось в ходе проверки.

- Установлено, что в аптечном пункте больницы лекарственные препараты, подлежавшие изъятию в связи с истечением срока годности и размещению в специально выделенной и обозначенной (карантинной) зоне, хранились вместе с лекарственными препаратами, пригодными к использованию, - прокомментировали в надзорном органе.

В связи с этим прокурор внес представление главному врачу, а также возбудил в отношении больницы административное дело по ч. 2 ст. 14.43 КоАП РФ (нарушение требований технических регламентов). По его итогу медицинской организации назначен штраф в размере 150 тысяч рублей.

На данный момент лекарства с истекшим сроком годности уничтожены, а виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

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