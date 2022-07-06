В Салехарде началось обустройству детской площадки по ул. Зои Космодемьянской, 28а

Фото: администрация Салехарда

В Салехарде начались работы по обустройству детской площадки на ул. Зои Космодемьянской, 28А. Как сообщили в городской администрации, работы ведутся в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды».

На данный момент специалисты занимаются выравниванием грунта, а затем приступят к расширению пространства уже имеющейся площадки.

- К осени во дворе многоквартирника появится современный игровой комплекс для детишек разных возрастов со специальным безопасным покрытием и освещением, - отметил глава города Алексей Титовский

Напоминаем, что также продолжаются работы по обустройству трех многофункциональных площадок: у «Геолога», на улице Маяковского и в микрорайоне Удача.

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