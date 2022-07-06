В Приуральском районе готовятся к празднованию Дня рыбака

Фото: личная страница Ивана Сакала в соцсети

В Приуральском районе готовятся к проведению Дня рыбака. По словам главы муниципалитета Ивана Сакала, масштабные гуляния пройдут сразу в нескольких поселках.

Так, 6 и 7 июля выездные культурные мероприятия с участием творческих коллективов и проведение конкурсов состоятся в Ямбуре и в Вылпосле.

В райцентре праздник пройдет 9 июля. Жителей и гостей ожидают культурно-массовые мероприятия, интерактивные площадки, соревнования, гонки на бударках и различные конкурсы. А в 15.30 на площади РЦНК пройдет дегустация рыбной ухи.

Также 9 июля гуляния пройдут в Белоярске, Катравоже, Зеленом Яру и Щучье. А 10 июля - в Харсаиме. Для всех желающих состоится культурная программа, откроются интерактивные площадки и пройдут соревнования.

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