В Харпе появились островки для тихого отдыха

Фото: личная страница Марины Тресковой в соцсети

В Харпе реализовали несколько проектов инициативного бюджетирования, выдвинутых местными жителями. Об этом рассказала глава городского округа Марина Трескова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

- Ямал становится уютным благодаря вашим усилиям, дорогие земляки. Очередное тому подтверждение - успешная реализация проектов инициативного бюджетирования. Расскажу на примере Харпа, - написала она.

Так, в квартале Северный появились островки для тихого отдыха. В этом году жители планируют продолжить работы.

А работники ДК «Сияние севера» приобрели игровые элементы для детей и проводят праздники. Сейчас сотрудники рассчитывают на покупку барабанов для ребят. Если все получится, то к юбилею поселка харповчан ожидает сюрприз - барабанный марш.

Всего в этом году в рамках проекта «Уютный Ямал» поступило 10 инициатив. Сейчас активисты защищают проекты перед жителями, а после состоится общегородская презентация.

Победители станут известны в сентябре путем общего голосования.

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