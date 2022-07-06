Погода на Ямале на 6 июля 2022 года: становится теплее

Погода на Ямале Фото: Вера Зенина

В среду, 6 июля, по данным регионального МЧС, на Ямале ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, ночью и утром в отдельных районах туман, ветер юго-западный с переходом на северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +9...+14 градусов, днем +19...+24, местами до +14 градусов.

В Салехарде облачно, вечером - дождь. Температура ночью +12 градусов, днем +20. Ветер 1-2 м/с.

Посмотреть подробный прогноз погоды по районам можно ниже:

Фото: МЧС России по ЯНАО

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