Ямальскую оленину, консервы и чай представят на всероссийском гастрономическом фестивале в Москве

Фото: Правительство ЯНАО

Ямал примет участие во всероссийском гастрономическом фестивале «Вкусы России», который пройдет в Москве с 14 по 17 июля. Мероприятие организовано при поддержке Минсельхоза страны и правительства Москвы.

Регион представит продукцию из оленины, рыбные консервы и арктический чай.

- В каждом регионе есть свои самобытные продукты питания, которые составляют гордость не только отдельных территорий, но и страны в целом. Сейчас перед нашими производителями открываются новые возможности по импортозамещению и расширению агротуристического направления, которое все более востребовано в России. Со своей стороны Минсельхоз продолжит совершенствовать систему поддержки аграриев, в том числе помогать в продвижении и популяризации их продукции, организации сбыта и расширения каналов продаж, - рассказала первый заместитель министра сельского хозяйства Оксана Лут.

Помимо ярмарки здесь будут организованы фуд-корт, творческие, ремесленные и кулинарные мастер-классы, выступления артистов и многое другое.

Всего участие в фестивале примут почти 300 брендов из 65 регионов страны.

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