Ямальские депутаты внесли в Госдуму законопроект об обязательной идентификации и учете домашних животных Фото: Вера Зенина

Депутаты ямальского ЗакСобрания внесли в Госдуму законопроект об обязательной идентификации и учете домашних животных. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Ямальские депутаты предлагают принять такой закон для:

- установления владельцев, нарушающих правила выгула домашних животных;

- введения запрета на содержание животных в помещениях общего пользования в многоквартирных домах и в нежилых помещениях;

- исключения свободного передвижения животного при выгуле (кроме специальных площадок).

Напоминаем, что проект закона подготовлен по поручению губернатора Дмитрия Артюхова. Также глава Ямала заявлял о планах по привлечению к ответственности хозяев, отпускающих животных на самовыгул. Штрафовать нерадивых владельцев начали с 1 июля.

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