Ямальские депутаты внесли в Госдуму законопроект об обязательной идентификации и учете домашних животных
Фото: Вера Зенина
Депутаты ямальского ЗакСобрания внесли в Госдуму законопроект об обязательной идентификации и учете домашних животных. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Ямальские депутаты предлагают принять такой закон для:
- установления владельцев, нарушающих правила выгула домашних животных;
- введения запрета на содержание животных в помещениях общего пользования в многоквартирных домах и в нежилых помещениях;
- исключения свободного передвижения животного при выгуле (кроме специальных площадок).
Напоминаем, что проект закона подготовлен по поручению губернатора Дмитрия Артюхова. Также глава Ямала заявлял о планах по привлечению к ответственности хозяев, отпускающих животных на самовыгул. Штрафовать нерадивых владельцев начали с 1 июля.
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