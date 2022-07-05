Фото: Правительство ЯНАО

На прилавки магазинов Пуровского района поступит форель местного производства. Аграрии Харампуровской сельхозобщины соорудили в помещении небольшую установку замкнутого водоснабжения, где в бассейнах выращивается не только форель, но также муксун, щекур, нельмы и сырок, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Чтобы форель была хорошего качества и росла быстрее, ее перевозят в систему садков, установленную в естественном водоеме. Это садковая линия, в которой можно вырастить до 10 тонн рыбы. Молодь успешно перезимовала в установке замкнутого водоснабжения и показала хорошие темпы роста.

- Сегодня мы вышли на промышленное производство форели в условиях района. Прогнозируем, что к осени эта свежая рыба поступит на столы пуровчан, будем реализовывать ее через местный магазин «Пур-рыба», - рассказал директор управления по развитию агропромышленного комплекса Пуровского района Михаил Быстров.

Кстати, в скором времени завод «Пур-рыба» выйдет на новые мощности. Сейчас его ассортимент насчитывает более 150 видов продукции из щуки, язя, окуня, плотвы и ерша, а годовой объем выпуска составляет 160 тонн. После модернизации объем удастся увеличить в два раза - до 310 тонн. Более того, завод сможет выпускать консервы и полуфабрикаты, расширяя географию их поставок.

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