Коронавирус на Ямале, последние новости на 5 июля 2022 года: заразились 6 человек

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Вера Зенина

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 6 человек. С начала периода количество заболевших достигло 137 294.

На сегодняшний день в больницы региона госпитализировано 4 человека, скончались - 0. Всего с начала пандемии умерли 1 042 ямальца.

В России выявлено 2 676 человек с COVID-19, госпитализировано - 1 372. Всего в стране зарегистрирован 18 445 301 случай. Излечились от коронавируса 3 612 человек, скончались - 48.

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