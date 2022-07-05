Детский центр и массаж: молодые ямальцы получили гранты на развитие бизнес-проектов

Фото: Правительство ЯНАО

На Ямале подвели итоги ежегодного конкурса молодежных бизнес-проектов «Свое дело». В итоге гранты от губернатора получат пять начинающих предпринимателей в возрасте до 35 лет, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Общий призовой фонд составил пять миллионов рублей. Деньги могут быть потрачены на создание и развитие бизнеса в автономном округе.

Проекты участников оценивались по следующим критериям: наличие и обоснованность бизнес-плана, готовность вкладывать собственные ресурсы, актуальность и перспективы развития идеи в условиях Ямала, качество презентации.

Получателями гранта стали: Елена Антоненко из Салехарда - детский развлекательный центр «Космолэнд», Анастасия Хисамутдинова из Салехарда - сервис по покраске и кузовному ремонту автомобилей, Иван Чепель из Салехарда - производство ПЭТ бутылок «Ямал-пэт», Евгений Мельников из Салехарда - студия оздоровительного массажа, Стелла Егиян из Ноябрьска - сервис краткосрочной аренды.

Всего на участие в конкурсе заявилось 92 претендента, а в финал вышли 37 участников.

В ближайшее время победителям вручат денежные сертификаты на сумму до одного миллиона каждый.

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