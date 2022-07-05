Житель Салехарда забронировал отель на фальшивом сайте и лишился крупной суммы Фото: Вера Зенина

В полицию Салехарда обратился 40-летний местный житель, ставший жертвой мошенников. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, мужчина лишился крупной суммы денег, пытаясь забронировать отель на одном из сайтов.

- В ходе проверки полицейские установили, что мужчина нашел в интернете сайт интересующего его отеля, где оставил заявку на бронирование номера. Через некоторое время с ним связался злоумышленник, представившийся менеджером отеля, далее он убедил потерпевшего ввести данные своей банковской карты на специальном сайте, после чего со счета северянина списались 113 800 рублей, - прокомментировали в ведомстве.

Сейчас правоохранительные органы разыскивают аферистов, обманувших северянина. Также возбуждено уголовное дело по по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

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